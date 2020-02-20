2020-02-20T18:37:36+03:00
75 лет Великой Победы

В Пензенской области с воинскими почестями похоронили солдата Великой Отечественной

В селе Белынь Пачелмского района Пензенской области в четверг, 20 февраля, прошла церемония прощания с Савиновым Алексеем Карповичем
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Траурный митинг на Белыньском мемориале павшим воинам объединил ветеранов и молодежь, представителей власти. В почетном карауле возле гроба с останками – кадеты и юнармейцы.

Много теплых слов было сказано в адрес поисковиков, благодаря которым солдат вернулся на родную землю. Это бойцы поискового отряда «Новгородец». При проведении в ноябре 2019 года полевых работ в районе деревни Копцы Новгородского района Ленинградской области они обнаружили останки, а также ложку с надписью «Савинов Леша».

Эстафету от новгородчан приняли пензенские поисковики отряда «Поиск-вездеход», которые разыскали родственников бойца. Племяннице воина Бельдягиной Валентине Егоровне в ходе прощальной церемонии были переданы найденные личные вещи.

«Через 76 лет после гибели солдат возвращается домой,- обратился к собравшимся депутат Законодательного Собрания Василий Чернышов. - Он с честью исполнил свой воинский долг. Предавая земле останки воина, мы исполняем наш гражданский, нравственный долг, долг наследников Великой Победы».

По завершении митинга в местной церкви была отслужена панихида. Затем под звуки государственного гимна и залпа воинского салюта на сельском кладбище состоялся ритуал погребения останков старшего сержанта Алексея Карповича Савинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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