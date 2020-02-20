2020-02-20T16:59:01+03:00
Экономика

Пензенское региональное отделение СоюзМаш признано самым эффективным в 2019 году

Об этом было объявлено на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России
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Фото: Пресс-служба Пензенского регионального отделения СозМашФото: Пресс-служба Пензенского регионального отделения СозМаш
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Совещание прошло в «Овальном зале» Дома Правительства РФ под руководством вице-премьера по развитию промышленности, члена Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отмечает пресс-служба Пензенского регионального отделения СозМаш.

В повестку дня были включены вопросы об итогах работы Союза и Лиги в 2019 году в сферах национальных проектов, диверсификации ОПК, поддержки промышленных отраслей и предприятий, развития среднего и малого бизнеса.

На совещании были также подведены итоги работы региональных отделений СоюзМаш за прошедший год. С докладом выступил куратор Пензенского и Ульяновского региональных отделений СоюзМаш России, член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, генеральный директор холдинга «Технодинамика» Ростеха Игорь Насенков, под руководством которого Пензенское РО стало самым эффективным региональным отделением Союза в 2019 году.

«Мы активно взаимодействуем с Центральным аппаратом, с единомышленниками из других региональных отделений. Постоянно на связи с Пензой, в курсе всех направлений работы отделения наш куратор Игорь Насенков , - отметил председатель Пензенского регионального отделения СоюзМаш Алексей Слугин.- Большую поддержку пензенскому отделению оказывают органы власти Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.

Сейчас все главные силы пензенского отделения направлены на подготовку к Международному молодежному промышленному форуму «Инженеры будущего-2020», который пройдет в регионе с 11 по 22 июля. О том, как Пенза будет встречать гостей и участников масштабного события, на совещании в Москве рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области, член Пензенского РО Союза Валерий Беспалов.

«В настоящее время разработан проект календарного плана на все основные мероприятия форума, сформированы предложения по деловой и образовательной программам. Порядка полутора тысяч молодых инженеров из разных регионов России и зарубежных стран будут жить, учиться, участвовать в интеллектуальных и других активностях на санаторно-оздоровительной базе «Чистые пруды», - сообщил Валерий Беспалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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