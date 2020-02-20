2020-02-20T12:02:13+03:00
Происшествия

В Саранске разыскивают пропавшего без вести Виталия Бахмистерова

Мужчина ушел из дома 12 февраля
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ОП №1 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение пропавшего без вести Бахмистерова Виталия Николаевича, 1985 года рождения, жителя г. Саранск. Разыскиваемый 12 февраля 2020 года ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Если вам, что-либо известно о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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