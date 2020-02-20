2020-02-20T10:00:32+03:00
Происшествия

В Пензе двое приятелей предстанут перед судом за совершение разбоя

Угрожая кирпичом, они отобрали у потерпевшего золотые изделия на 130 тысяч рублей
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Фото Анатолия ЖдановаФото Анатолия Жданова
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Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению молодых людей 2003 и 1997 года рождения в совершении разбойного нападения.

В ночь с 1 на 2 июня 2019 года потерпевший познакомился с двумя посетителями одного из баров Пензы. Через некоторое время втроем они оказались на улице Аустрина, где приятели решили совершить нападение на мужчину, с целью хищения имевшегося у него при себе имущества.

Один из них ударил рукой нового знакомого по голове, отчего тот упал. После чего уже вдвоем стали избивать лежащего ногами по голове, шее, телу. Затем, угрожая потерпевшему кирпичом, похитили у мужчины золотые изделия: цепочку, подвеску, браслет, обручальное кольцо, всего на общую сумму более 130 тыс. рублей.

Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в настоящее время один из соучастников преступления заключен под стражу. Несовершеннолетнему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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