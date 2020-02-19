2020-02-19T17:39:53+03:00
Общество

Сегодня в центре Саранска запретят стоянку на нескольких участках

Изменения будут действовать почти сутки
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, с 20:00 19 февраля до 16:00 20 февраля в Саранске запретят стоянку на следующих парковках:

* по ул. Красноармейской в районе ресторанно-гостиничного комплекса «Парк Отель» (ул. Красная, 4),

* на Театральной площади г. Саранска (в районе зданий Администрации Ленинского района городского округа Саранск по ул. Пролетарской, д. 21 и ГБУК «Государственный русский драматический театр Республики Мордовия» по ул. Советской, д. 60).

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятий, а также коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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