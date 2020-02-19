Иван Белозерцев провел прием жителей Пачелмского района

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:19:33+03:00

Все обращения были взяты на контроль

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Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Пачелмский раон, где провел прием граждан.

Учитель Ольга Табачникова попросила главу региона отремонтировать дорогу между селом Мокрый Мичкасс и поселком Титово, поскольку по ней каждый день ездит школьный автобус.

Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев доложил, что в прошлом сезоне из 28 километров дороги уже привели в порядок 11,5. Остальное планируется начать ремонтировать в 2021 году.

Житель села Новый Валовай Александр Мерзликин обратился с просьбой обеспечить сельчан устойчивой сотовой связью и интернетом.

- Мы выделили из бюджета области 16 миллионов рублей для обеспечения устойчивой связи в сельских населённых пунктах, где проживает немного людей. Побуждаем операторов к тому, чтобы они устанавливали оборудование, вышки для увеличения зоны покрытия. Постараемся Вам помочь, - отметил Иван Белозерцев.

Пенсионерка Наталья Кутасина пожаловалась на качество воды, пояснив, что оно снизилось из-за износа водопроводного оборудования. Губернатор распорядился разработать проектно-сметную документацию для обустройства каптажа и замены труб в водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU