Иван Белозерцев провел прием жителей Пачелмского района
Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Пачелмский раон, где провел прием граждан.
Учитель Ольга Табачникова попросила главу региона отремонтировать дорогу между селом Мокрый Мичкасс и поселком Титово, поскольку по ней каждый день ездит школьный автобус.
Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев доложил, что в прошлом сезоне из 28 километров дороги уже привели в порядок 11,5. Остальное планируется начать ремонтировать в 2021 году.
Житель села Новый Валовай Александр Мерзликин обратился с просьбой обеспечить сельчан устойчивой сотовой связью и интернетом.
- Мы выделили из бюджета области 16 миллионов рублей для обеспечения устойчивой связи в сельских населённых пунктах, где проживает немного людей. Побуждаем операторов к тому, чтобы они устанавливали оборудование, вышки для увеличения зоны покрытия. Постараемся Вам помочь, - отметил Иван Белозерцев.
Пенсионерка Наталья Кутасина пожаловалась на качество воды, пояснив, что оно снизилось из-за износа водопроводного оборудования. Губернатор распорядился разработать проектно-сметную документацию для обустройства каптажа и замены труб в водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU