ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов о необходимости перенастройки шаблонов оплаты электроэнергии

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:58:36+03:00

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В преддверии платежного периода ООО «ТНС энерго Пенза» обращает внимание клиентов на частичное изменение платежных реквизитов компании.

Вследствие данных изменений оплата электроэнергии с помощью созданных ранее шаблонов в приложении Сбербанк Онлайнстала невозможной.

Для корректного осуществления оплаты необходимо заново пройти процедуру совершения платежа по квитанции за январь, при этом изменения в настройках будут произведены автоматически.

ООО «ТНС энерго Пенза» приносит свои извинения за возможные неудобства и напоминает, что оплата потребленной электроэнергии с помощью банковских карт в любое время и без комиссии доступна:

— на официальном сайте компании без регистрации;

— с помощью Личного кабинета;

— в мобильных приложениях «ТНС энерго»для AndroidOSи iOS.

Более подробно ознакомиться с существующими вариантами совершения платежей можно на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в разделе «Способы оплаты».

ИСТОЧНИК KP.RU