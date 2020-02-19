2020-02-19T11:57:43+03:00
Экономика

Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза

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По итогам 2019 года число клиентов Family Office ВТБ увеличилось в полтора раза. Сегодня сервис используют более 4 тыс. семей. Наибольшим спросом он пользуется в Москве, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Самаре. За прошлый год клиентам было оказано более 2,5 тыс. налоговых консультаций, более 600 консультаций в сфере наследственного планирования и преемственности.

Family Office - это финансово-правовая экосистема для VIP-клиента и членов его семьи. Услуга доступна для клиентов с активами в среднем от 150 млн руб. Команда Family Office работает во всех городах присутствия ВТБ, недавно география была расширена за счет выхода сервиса в Тюмень, Уфу и Иркутск. Услуга является наиболее востребованным инструментом для балансирования семейных интересов и комплексной защиты капитала. С 2018 года доля проникновения этих услуг в Private Banking ВТБ выросла вдвое. Сегодня ее использует практически 20% VIP-клиентов ВТБ. Наиболее востребованными направлениями являются налоговый консалтинг, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции.

«Мы видим, насколько актуален наш Family Office, ставший частью современной экосистемы ВТБ Private Banking для эффективного управления капиталом наших клиентов. Качественного и комплексного семейного финансового офиса не хватало на российском рынке. Поэтому так стремительно растет число наших VIP-клиентов, привыкших к высокому уровню сервиса и профессиональной экспертизы ВТБ и доверяющих нашему Family Office. В планах на этот год – увеличение консультаций, оказываемых в рамках данного сервиса, - на 40-50%, наращивание клиентской базы – в 1,5 раза», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

«Востребованность услуги Family Office и банка-советника, способного предвидеть правовые и финансовые риски, очевидны. Задача Семейного финансового офиса - обеспечить защиту клиента от рыночных и нормативных рисков, от корпоративных конфликтов, попыток недружественного захвата бизнеса, раздела состояния в результате бракоразводного процесса и иных рисков изменения отношений внутри семьи. Для этого в арсенале у нас есть большое количество инструментов, которые подбираются в зависимости от решаемой задачи: начиная от брачных и корпоративных договоров, заканчивая частными семейными фондами и ЗПИФ», - отметила Наталья Бирюкова, руководитель дирекции ВТБ Family Office.

ИСТОЧНИК KP.RU

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