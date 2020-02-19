Следственная группа сработала оперативно

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:18:44+03:00

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В полицию Городищенского района обратилась с заявлением о краже 51-летняя гражданка. Она сообщила, что в здании больницы на улице Александра Матросова неизвестный у нее из сумки похитил кошелек с деньгами в сумме 5 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 42-летней жительницы города Городище. Она призналась в содеянном. Похищенное изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU