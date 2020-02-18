В библиотеке для детей и юношества в Пензе прошел День цыганского фольклора
Этот народ издавна живет на Пензенской земле в соседстве с другими национальностями, его культура разнообразна и богата. «Свободный, как ветер» - под таким названием для учащихся школы № 47 был проведен час этнознакомства с участием представителей цыганской диаспоры - ребят из школы № 9 и их родителей.
Дети узнали об особенностях образа жизни цыган, их национальной одежды, семейных традициях. Юные представители диаспоры выступили с песнями и танцами своего народа, покорив всех в зале трогательностью исполнения и яркостью костюмов.
В год 75-летия Великой Победы участники мероприятия вспомнили имена цыган - героев Великой Отечественной войны, а также исполнили известную песню военных лет «Смуглянка».
ИСТОЧНИК KP.RU