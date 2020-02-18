2020-02-18T18:15:45+03:00
Звезды

В библиотеке для детей и юношества в Пензе прошел День цыганского фольклора

В рамках Недели национальной литературы народов Поволжья сотрудники библиотеки предложили читателям познакомиться с обычаями и традициями цыган
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Этот народ издавна живет на Пензенской земле в соседстве с другими национальностями, его культура разнообразна и богата. «Свободный, как ветер» - под таким названием для учащихся школы № 47 был проведен час этнознакомства с участием представителей цыганской диаспоры - ребят из школы № 9 и их родителей.

Дети узнали об особенностях образа жизни цыган, их национальной одежды, семейных традициях. Юные представители диаспоры выступили с песнями и танцами своего народа, покорив всех в зале трогательностью исполнения и яркостью костюмов.

В год 75-летия Великой Победы участники мероприятия вспомнили имена цыган - героев Великой Отечественной войны, а также исполнили известную песню военных лет «Смуглянка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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