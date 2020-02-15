2020-02-15T15:35:43+03:00
Спорт

Пензенские дзюдоисты стали призерами первенства России

Соревнования прошли в Стерлитамаке
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Борьбу за победу вели 150 участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Омской, Томской, Пензенской, Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Дзюдоисты состязались в дисциплинах «нагэ-но-ката», «катамэно-ката».

- В КАТА нет упорных схваток - только отточенная техника, - отметил старший тренер сборной России по КАТА Эдуард Копылов. - Соревнования представляют собой выполнение различных комплексов упражнений, направленных на развитие техники бросков, гибкости и координации.

Воспитанники пензенской школы дзюдо заняли второе место - серебряные награды завоевали Денис Кулагин и Никита Горбатов.

КСТАТИ

Также пензенские спортсмены завоевали ряд наград в Самаре, где завершился турнир, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На татами демонстрировали мастерство юноши 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 г.р. и девушки 2006-2007, 2008-2009 годов рождения.

Первую и вторую ступени пьедестала почета заняли Рушан Дашкин и Илья Алёшечкин соответственно, а бронзовыми призерами стали Макар Селезнёв, Илья Симонов, Дмитрий Филимонов и Никита Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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