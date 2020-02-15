«Эшелон Победы» сделает остановку в Саранске и Пензе

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:35:30+03:00

На платформах в составе поезда будут образцы исторической и современной военной техники

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С 26 апреля по 8 мая агитационный поезд «Эшелон Победы» проследует через станции крупнейших городов Сибири, Урала и Поволжья. Он начнет движение со станции «Иркутск» 26 апреля, затем пройдет через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь.

Протяженность маршрута составит 4 044 километра.

В составе поезда будут идти платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны, отмечает пресс-служба Администрации го Саранск.

На пути следования агитпоезда для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона.

ИСТОЧНИК KP.RU