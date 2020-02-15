2020-02-15T08:31:11+03:00
Общество

Студенческие семьи нуждаются в особой поддержке

Губернатор Пензенской области пообщался с молодыми семьями на «Открытом занятии школы материнства», состоявшемся в библиотеке имени Лермонтова в пятницу, 14 февраля
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«Рад встрече с представителями молодых студенческих семей, - отметил глава региона. – Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ дал поручения по дополнительным мерам по поддержке материнства и детства, по решению демографической проблемы».

«К большому сожалению, молодые люди все чаще откладывают рождение ребенка на потом, а построив карьеру, испытывают трудности с деторождением. Задача власти – поддержать молодежь, чтобы не возникало выбора между семьей и карьерой.

Студенческие семьи нуждаются в особой поддержке, особой помощи, особом внимании», - подытожил Иван Белозерцев. И поддержал высказанную одной из молодых мам инициативу об организации «детских комнат» в пензенских вузах, чтобы студентки могли оставить там малышей на пару часов, пока они сами на занятиях.

Как доложил главе региона ректор ПГУ Александр Гуляков, такая возможность у университета есть. «Нужно, чтобы молодые мамы организовались, написали список, сколько студенток и на какое время нуждаются в этой услуге. У нас больше 200 студентов создали семьи, 64 имеют детей, в 35 семьях – уже по двое.

Мы готовы выделить в общежитии ПГУ хорошую комнату, обеспечить соблюдение санитарных норм, найти воспитателя. Думаю, что комната присмотра за детьми будет востребована не только у студентов, но и у аспирантов».

«Идея хорошая. Уверен, что такие комнаты появятся и в других пензенских вузах», - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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