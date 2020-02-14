Хозяйке дома удалось выйти из горящего дома
Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1956 года рождения в результате пожара.
Вечером 13 февраля в жилом доме по улице Старожилы в селе Чернояр Земетчинского района произошел пожар. Возгорание обнаружили соседи.
Когда они подошли к дому, хозяйка жилища сидела на улице, около входа в дом, находилась в сознании. На ее теле имелись ожоги. Соседи забрали ее к себе домой, вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда медработников женщина скончалась. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая скончалась от отравления угарным газом.
Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины произошедшего пожара и гибели пенсионерки.
Хозяйке удалось выйти из горящего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU