2020-02-14T18:49:23+03:00
Происшествия

Хозяйке дома удалось выйти из горящего дома

В Земетчинском районе Пензенской области проводится проверка по факту смерти женщины в результате пожара
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1956 года рождения в результате пожара.

Вечером 13 февраля в жилом доме по улице Старожилы в селе Чернояр Земетчинского района произошел пожар. Возгорание обнаружили соседи.

Когда они подошли к дому, хозяйка жилища сидела на улице, около входа в дом, находилась в сознании. На ее теле имелись ожоги. Соседи забрали ее к себе домой, вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда медработников женщина скончалась. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая скончалась от отравления угарным газом.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины произошедшего пожара и гибели пенсионерки.

Хозяйке удалось выйти из горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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