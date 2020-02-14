Преступники-водители в городе Сердобске Пензенской области сгубили пассажирку

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:53:26+03:00

Решением Сердобского городского суда от 26 декабря 2019 г. 52-летний М. и 29-летний Д. признаны виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека

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Днем 8 сентября 2018 г. М., управляя автомобилем марки «DAEWOO NEXIA», при совершении разворота на проезжей части по ул. Лесной в г. Сердобске, не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу имевшему преимущество движения автомобилю марки «ВАЗ-21124» под управлением водителя Д., двигавшемуся по главной дороге, и создал аварийную ситуацию.

В свою очередь, автомобиль «ВАЗ-21124», двигался со скоростью около 123 км/ч, превышающей установленное ограничение. Его водитель, увидев опасность для движения, не принял мер к снижению скорости. Вместо этого, стремясь избежать столкновения, предпринял преступный, не предусмотренный ПДД РФ маневр выезда на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение транспортных средств и пассажирка отечественного автомобиля, не пристегнутая ремнями безопасности, получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть на месте происшествия.

Суд признал, что оба водителя совокупностью своих неправомерных действий создали опасную дорожно-транспортную ситуацию, которая при взаимном нарушении участниками дорожно-транспортного происшествия Правил дорожного движения РФ переросла в аварийную и повлекла гибель 26-летней пассажирки.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд назначил Д. и М. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Гражданский иск потерпевших (родителей погибшей) удовлетворен частично. С Д. в их пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 450 тыс. рублей в пользу каждого, с М. (с учетом добровольной выплаты им в ходе следствия 100 тыс. рублей), по 400 тыс. рублей в пользу каждого.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU