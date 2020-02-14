2020-02-14T17:12:34+03:00
Политика

В Пензе ветераны рассказали полицейским о событиях в Афганистане

Встреча ветеранов органов внутренних дел с действующими сотрудниками состоялась сегодня, 14 февраля, в управлении МВД России по Пензенской области
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В преддверии 31-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана, в региональное управление МВД пришли десять ветеранов, в разное время принимавшие участие в боевых действиях на территории далекой республики.

От имени руководства регионального УМВД начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Сергей Филиппов поблагодарил ветеранов за активное участие в жизни органов внутренних дел Пензенской области и вручил им юбилейные памятные медали МВД России «300 лет российской полиции».

Затем ветераны рассказали сотрудникам управления МВД России по Пензенской области о личном участии в событиях на территории Афганистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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