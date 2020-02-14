В Пензе ветераны рассказали полицейским о событиях в Афганистане
В преддверии 31-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана, в региональное управление МВД пришли десять ветеранов, в разное время принимавшие участие в боевых действиях на территории далекой республики.
От имени руководства регионального УМВД начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Сергей Филиппов поблагодарил ветеранов за активное участие в жизни органов внутренних дел Пензенской области и вручил им юбилейные памятные медали МВД России «300 лет российской полиции».
Затем ветераны рассказали сотрудникам управления МВД России по Пензенской области о личном участии в событиях на территории Афганистана.
ИСТОЧНИК KP.RU