2020-02-14T17:00:54+03:00
Общество

«Дорожные карты» на территории села Чемодановка

В пятницу, 14 февраля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаилом Мишиным
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В ходе встречи глава областной исполнительной власти отметил, что вопросы укрепления социальной стабильности на вышеупомянутой территории находятся на постоянном контроле всех органов власти региона.

«Это касается и правительства Пензенской области, и муниципального образования, и депутатов, относящихся к данному округу, и, конечно, правоохранительных структур. К работе с населением также привлечены представители общественных организаций», - пояснил Иван Белозерцев.

Михаил Мишин подчеркнул оперативность, с которой были приняты «дорожные карты», и действенность предусмотренных мер. Они были направлены как на работу с населением, так и на развитие сельской территории, улучшение её социально-экономического положения.

В ходе встречи также была озвучена информация о заключении экспертов по поводу бытового характера произошедших событий.

Глава субъекта Федерации уточнил, что работа по заданным направлениям будет продолжена и в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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