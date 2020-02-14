Глава МВД Мордовии Борис Шейнкин провел прием граждан

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:32:35+03:00

К руководителю ведомства обратились шесть человек

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Вчера в МВД по РМ глава ведомства полковник полиции Борис Шейнкин и председатель Общественного совета Николай Колесник провели встречу с населением.

Шесть жителей Мордовии обратились к руководителю силового ведомства и представителю общественности с интересующими их вопросами. Пришедших на прием в основном интересовали такие моменты, как трудоустройство, социальные и материальные вопросы. Граждане, которые высказали свое несогласие с расследованием уголовных дел, получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, а также ряд рекомендаций.

По результатам личного приема приняты заявления, которые будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU