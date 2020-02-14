В пензенском Законодательном Собрании обсудили вопросы сохранения исторической памяти

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:49:00+03:00

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Сотрудники областных газет и информационных порталов встретились с председателем Законодательного собрания Валерием Лидиным, который поделился планами и ответил на вопросы.

- Мы прикладываем массу усилий, чтобы подготовиться к 75-летию Победы. Особое внимание уделяем молодежи, патриотическим движениям, помогая в реализации их инициатив, - подчеркнул Валерий Лидин.

Не так давно молодые парламентарии запустили в Пензе проект «Правда Победы», цель которого - дать героям блокадного Ленинграда возможность поделиться рассказами о своих подвигах и мужестве однополчан. Видео с интервью размещаются в социальных сетях, а также на официальном сайте регионального парламента. По предложению Валерия Лидина ролики также будут направлены в образовательные учреждения Пензенской области для использования в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы.

- Память начинает стираться к третьему поколению, и наши дети уже не смогут ответить на вопросы наших предков, − отметил председатель Законодательного Собрания.

Поэтому сейчас активно для сохранения истории внедряются информационные технологии.

- Наша основная цель - это сохранить память о наших предках, прадедах и отцах. Мы должны отдать должное их подвигам и почитать героизм, который они проявили, защищая наше Отечество и весь мир, - заявил Валерий Лидин.

Необходимость объединить усилия по сохранению свидетельств непосредственных участников боевых действий, пензенцев, поднимавших страну в послевоенные годы, которых с каждым годом становится все меньше, и созданию архива таких материалов признали все участники пресс-клуба. Отдельные предложения, высказанные представителями СМИ в ходе заседания, будут проанализированы и лягут в основу дальнейшей работы депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU