2020-02-14T10:01:24+03:00
Общество

С причинившего ножевые ранения девушке пензенца взыскана компенсация морального вреда

Суд учел факт наступления вреда здоровью истицы, физические страдания от полученных травм
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В мае 2016 года на берегу озера у ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина» в ходе конфликта пьяный 33-летний пензенец нанес девушке лезвием туристического ножа четыре удара по левой стороне лица, левому плечу, кисти и спине.

Злоумышленник был осужден приговором суда в ноябре 2016 года к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Исковые требования о возмещении морального вреда потерпевшая не заявляла, так как подсудимый заверил ее в скорейшей добровольной его выплате, о чем написал расписку.

Девушка длительное время проходила стационарное лечение, продолжает лечиться амбулаторно в связи с осложнениями от повреждения лицевого нерва. За три года после приговора осужденный возместил ей лишь 1 тыс. рублей.

Потерпевшая обратилась в суд с гражданским иском и оценила подлежащий взысканию в ее пользу с ответчика моральный вред в 100 тыс. рублей. Он с размером компенсации не согласился.

При вынесении вердикта суд учел факт наступления вреда здоровью истицы, характер и степень его тяжести, физические страдания от полученных травм, их последствия и, согласно заключению участвовавшего в деле прокурора, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 99 тыс. рублей с учетом ранее выплаченной им 1 тыс. рублей, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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