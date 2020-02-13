Пензенцев снова приглашают для проверки здоровья в бассейн

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:39:41+03:00

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Жителей Пензы снова ждут на «площадке здоровья» в ДС «Олимпийский» для определения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Место проведения выбрано не случайно.

- Основными факторами риска развития онкологических, сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета второго типа являются малоподвижный образ жизни и избыточный вес, - говорит главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактик Ирина Пузракова. - Именно плавание в бассейне является эффективным видом спортивных занятий, позволяющих быстро избавиться от лишнего веса, сформировать спортивную фигуру и вести борьбу с гиподинамией.

После измерения показателей здоровья врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендацией по выявленным отклонениям. Также для оценки индекса приверженности населения к ведению здорового образа жизни на месте планируется провести социологическое исследование.

Участники проекта получат не только бонусы на разовое посещение бассейна, но и используют для улучшения своего здоровья самый распространенный и полезный вид физической активности - плавание.

Акция продлится с 11:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU