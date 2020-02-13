Вечером в Саранске запретят стоянку на нескольких парковках

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:44:01+03:00

Ограничения будут действовать почти сутки

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Сегодня в 20:00 в Саранске запретят стоянку транспортных средств на следующих участках:

- по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;

- в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39);

- в районе здания АКБ «Актив банк» (ПАО) (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а);

- между зданиями ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, 36) и ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» (ул. Коммунистическая, 61).

Запрет перестанет действовать завтра в 17.00. Ограничения не распространяются на транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU