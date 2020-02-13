Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили дети из малообеспеченных семей

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:23:31+03:00

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Компания «СтанкоМашСтрой» совместно с МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района Пензы организовали экскурсию на предприятие для ребят из малообеспеченных семей.

Заместитель генерального директора по качеству Константин Добряков рассказал ребятам о развитии станкостроительной отрасли в регионе и историю становления предприятия, о принципах работы производителя токарного и другого металлообрабатывающего оборудования, о сотрудничестве с крупными промышленными предприятиями не только российскими, но и зарубежными, о том, в каких странах пензенские станки пользуются особым спросом. Ребята смогли своими глазами увидеть весь процесс производства токарных станков, обработку деталей, познакомиться с сотрудниками компании.

Большое впечатление на юных гостей произвела культура производства, поразили чистота помещений, где осуществляется сборка токарных станков, и условия труда работников «СтанкоМашСтрой». По признанию педагога, которая сопровождала ребят, приятно осознавать, что промышленность в Пензенской области развивается.

По окончании встречи ребят угостили лимонадом из автомата, который установлен в цехе, а также фирменным мармеладом в виде станков. Также они получили небольшие презенты на память.

ИСТОЧНИК KP.RU