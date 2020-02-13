Меняют облик скверы Пензы
В городе обновятся сразу несколько скверов - Славы, «Копилка пословиц» и сквер имени А.С. Пушкина. Планируется обустройство пешеходной оси от набережной реки Суры до сквера имени А.С. Пушкина. Проектом предусмотрено современное мощение, подсветка существующих зеленых насаждений и высадка дополнительного озеленения, а также установка оригинальных архитектурных форм.
- Обновленные скверы будут отличаться от площади Ленина и от Фонтанной площади. Предложены оригинальные решения, например, мощение плиткой сквера Славы постараемся выполнить так, чтобы была отражена тень Ростка, - уточнил Магомед Курбанович.
В планах продолжить развитие территории на Западной поляне рядом с Олимпийской аллеей, где уже проведены работы по организации Учительского сквера.
- В данном проекте будут архитектурные решения, которых в других скверах у нас пока нет. Это многофункциональная зеленая зона, которую можно использовать под прогулки, занятия спортом, проведение мероприятий и активного отдыха жителей на открытом воздухе, - сказал замглавы.
Проект можно будет реализовать после получения положительного заключения экспертизы и определения источника финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU