Меняют облик скверы Пензы

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:53:28+03:00

О проектах по благоустройству общественных пространств в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия-24» рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов

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В городе обновятся сразу несколько скверов - Славы, «Копилка пословиц» и сквер имени А.С. Пушкина. Планируется обустройство пешеходной оси от набережной реки Суры до сквера имени А.С. Пушкина. Проектом предусмотрено современное мощение, подсветка существующих зеленых насаждений и высадка дополнительного озеленения, а также установка оригинальных архитектурных форм.

- Обновленные скверы будут отличаться от площади Ленина и от Фонтанной площади. Предложены оригинальные решения, например, мощение плиткой сквера Славы постараемся выполнить так, чтобы была отражена тень Ростка, - уточнил Магомед Курбанович.

В планах продолжить развитие территории на Западной поляне рядом с Олимпийской аллеей, где уже проведены работы по организации Учительского сквера.

- В данном проекте будут архитектурные решения, которых в других скверах у нас пока нет. Это многофункциональная зеленая зона, которую можно использовать под прогулки, занятия спортом, проведение мероприятий и активного отдыха жителей на открытом воздухе, - сказал замглавы.

Проект можно будет реализовать после получения положительного заключения экспертизы и определения источника финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU