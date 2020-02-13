Новые инвестиционные проекты компании «Дамате» в Пензенской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:34:39+03:00

На рабочем совещании, которое провел в среду 12 февраля губернатор Иван Белозерцев, обсуждены вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой и пожарная безопасность новых агропромышленных объектов

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Напомним, что в Нижнеломовском районе компанией «Дамате» начато строительство завода по глубокой переработке мяса индейки. Запланировано открытие производства кошерной продукции и консервов в городе Каменке. В Пачелмском районе будет возведён резервный блок по выращиванию индейки. Ведётся подготовительная работа относительно строительства комбикормового завода на территории Колышлейского района.

Обращаясь к участникам совещания, глава областной исполнительной власти отметил важность доведения до логического завершения всех инвестиционных проектов агрохолдинга.

«Компания «Дамате» является одной из самых успешных, постоянно наращивает свои производственные мощности. Поддерживая ее, мы создаём рабочие места в сельской местности - это очень важно для людей, - отметил Иван Белозерцев.- Предприятия, которые строятся сегодня, будут работать многие десятилетия. Все запланированные инвестпроекты нам необходимо реализовать, приложить к этому максимум усилий».

На совещании были обсуждены инженерно-технические вопросы, касающиеся подключения новых агропромышленных предприятий к коммуникациям, сооружения дорог, уточнили сроки подготовки проектно-сметной документации и начала строительных работ на отдельных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU