2020-02-12T12:56:08+03:00
Общество

Социальный контракт: кому положена помощь от государства?

Данное соглашение предусмотрено между семьей и органом соцзащиты для преодоления трудной жизненной ситуации
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Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана Маковеева
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Орган соцзащиты обязуется оказать семье социальную помощь, а граждане - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Социальный контракт могут заключить:

- малоимущие семьи;

- малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума региона;

- малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми (при наличии обстоятельств: один работающий родитель в семье, низкооплачиваемая работа либо отсутствие работы).

Одновременно с заключением контракта разрабатывается программа социальной адаптации. Она предусматривает обязательные для получателей социальной помощи мероприятия:

- трудоустройство;

- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,

- ведение личного подсобного хозяйства,

- иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь оказывается в виде денежной выплаты. Ее размер определяется исходя из объёмов средств, требующихся получателю для реализации мероприятий программы социальной адаптации.

По вопросам получения помощи в рамках социального контракта следует обращаться в Социальное управление города Пензы (ул. Ставского, 9, каб. 19, тел. 68-40-05, Миншараева Татьяна Михайловна). Режим работы с 09.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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