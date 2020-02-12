Социальный контракт: кому положена помощь от государства?
Орган соцзащиты обязуется оказать семье социальную помощь, а граждане - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Социальный контракт могут заключить:
- малоимущие семьи;
- малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума региона;
- малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми (при наличии обстоятельств: один работающий родитель в семье, низкооплачиваемая работа либо отсутствие работы).
Одновременно с заключением контракта разрабатывается программа социальной адаптации. Она предусматривает обязательные для получателей социальной помощи мероприятия:
- трудоустройство;
- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,
- ведение личного подсобного хозяйства,
- иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь оказывается в виде денежной выплаты. Ее размер определяется исходя из объёмов средств, требующихся получателю для реализации мероприятий программы социальной адаптации.
По вопросам получения помощи в рамках социального контракта следует обращаться в Социальное управление города Пензы (ул. Ставского, 9, каб. 19, тел. 68-40-05, Миншараева Татьяна Михайловна). Режим работы с 09.00 до 18.00.
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