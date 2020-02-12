2020-02-12T12:40:34+03:00
75 лет Великой Победы

В Пензе ветеран подарил областной библиотеке книги и газеты военных лет

Среди них - и номер «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 года
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В год празднования 75-летия Великой Победы Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова получила в дар от ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке, кандидата технических наук, доцента Александра Борисовича Балакшина книги из его личной библиотеки.

Коллекция состоит из книг о Великой Отечественной войне, а также изданий исторической, художественной и технической тематики. Особую ценность имеют издания военных лет, в том числе газета «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.

Книги и документы, подаренные Александром Борисовичем, займут достойное место в фондах библиотеки и найдут своего читателя, а также отправятся в «путешествие» на библиомобиле по районам Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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