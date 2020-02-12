2020-02-12T12:34:11+03:00
75 лет Великой Победы

Юбилейные медали вручены фронтовикам и труженикам тыла

Встреча, объединившая поколения, состоялась в Пензе во вторник, 11 февраля
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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На торжественную церемонию вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», учрежденных Президентом РФ Владимиром Путиным, были приглашены ветераны войны и трудового фронта, представители молодежных движений - волонтеры, поисковики, молодые парламентарии.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он отметил, что память об уже далёкой войне находит живой отклик в сердцах подрастающего поколения. Молодые люди ухаживают за ветеранами, благоустраивают места воинских захоронений, возвращают имена пропавшим без вести солдатам.

Валерий Лидин пожелал ветеранам долгих лет жизни, здоровья, мира, внимания родных и близких и вручил им юбилейные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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