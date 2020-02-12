Пензенские полицейские задержали в Московской области подозреваемого в серии тяжких преступлений

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:45:53+03:00

Установлена его причастность к попытке совершить изнасилование малолетней девочки и к разбойному нападению на пожилую женщину

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В июле 2011 года в Кузнецке, в районе гаражных массивов неподалеку от железной дороги, неизвестный злоумышленник пытался совершить изнасилование малолетней девочки.

По горячим следам установить личность подозреваемого не представилось возможным. Однако сотрудники полиции и Следственного комитета продолжали работу по поискам злоумышленника.

По оперативной информации, в январе 2020 года сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области в Подмосковье задержали жителя Кузнецкого района, 1989 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена его причастность к преступлению.

Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленник причастен к разбойному нападению, которое было совершено в декабре 2012 года также в городе Кузнецке. На пустыре в районе улицы Белинского подозреваемый, угрожая ножом, похитил у женщины 1941 года рождения денежные средства, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Установлено, что после совершения этих преступлений он выехал в Подмосковье на заработки, а затем принял решение остаться там, и проживал на территории одного из дачных массивов.

По данным фактам Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU