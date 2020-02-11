ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:48:55+03:00

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С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п.п. по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. По итогам 2019 г. портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% - до 1,69 трлн рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей. В январе 2020 г. тренд продолжился: по сравнению с январем 2019 г. банк нарастил объем выдачи на 20% - до 48,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU