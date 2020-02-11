УМВД России по Пензенской области информирует
В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 153-р подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики.
По сообщению пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, не выдаются также разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU