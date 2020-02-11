Внеплановые каникулы для школьников Саранска

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:43:21+03:00

На карантин закрыто 70 классов в школах и 21 группа в детских садах

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В понедельник на оперативном совещании в Администрации Саранска заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова доложила о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в школах и детских садах города:

«По данным на 7 февраля заболеваемость ОРВИ в школах Саранска составляет 11% (в прошлом году в этот период этот показатель был на уровне 8,8%), в детских садах – 8,6 % (в аналогичный период 2019 года – 8,2%). На карантин закрыто 70 классов и 21 группа», отмечает пресс-служба Администрации го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU