2020-02-10T17:48:23+03:00
Общество

Работы по восстановлению Спасского собора вышли на финишную прямую

Губернатор Иван Белозерцев предложил провести благотворительный концерт в поддержку строительства
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Тему обсудили сегодня во время рабочего совещания в правительстве региона. Глава региона предложил напечатать билеты с особым дизайном, чтобы жители смогли оставить их себе на память.

- Нужен короткий и понятный текст, с напоминанием о том, что человек внес вклад в восстановление исторической справедливости, помог в возрождении главного храма региона, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор констатировал, что работы по восстановлению Спасского кафедрального собора вышли на финишную прямую:

- Это самый приятный момент в процессе строительства, нужно доработать все шероховатости и начинать готовиться к торжествам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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