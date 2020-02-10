Работы по восстановлению Спасского собора вышли на финишную прямую
Тему обсудили сегодня во время рабочего совещания в правительстве региона. Глава региона предложил напечатать билеты с особым дизайном, чтобы жители смогли оставить их себе на память.
- Нужен короткий и понятный текст, с напоминанием о том, что человек внес вклад в восстановление исторической справедливости, помог в возрождении главного храма региона, - подчеркнул Иван Белозерцев.
Губернатор констатировал, что работы по восстановлению Спасского кафедрального собора вышли на финишную прямую:
- Это самый приятный момент в процессе строительства, нужно доработать все шероховатости и начинать готовиться к торжествам.
ИСТОЧНИК KP.RU