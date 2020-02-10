2020-02-10T11:54:08+03:00
Спорт

В Пензе «Лыжню России» покорили более трех с половиной тысяч горожан

Массовая гонка состоялась в регионе вчера
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
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Две трассы протяженностью пять и десять километров (для участников разных возрастных категорий) были проложены в лесном массиве района Западная поляна.

По итогам гонок места распределились следующим образом.

10 километров, женщины:

1 место - Екатерина Кузнецова;

2 место - Александра Безина;

3 место - Арина Егорушкина.

10 километров, мужчины:

1 место - Дмитрий Седов;

2 место - Александр Мозин;

3 место - Виталий Трифинюк.

5 километров, девушки:

1 место - Владислава Медкова;

2 место - Карина Сергеева;

3место - Анна Мигунова.

5 километров, юноши:

1 место - Дмитрий Приходько;

2 место - Данила Романихин;

3 место - Никита Гуськов.

В Пензе участниками гонки стали более трех с половиной тысяч горожан, всего по области лыжню покорили более четырех с половиной тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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