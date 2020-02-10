В Пензе «Лыжню России» покорили более трех с половиной тысяч горожан
Две трассы протяженностью пять и десять километров (для участников разных возрастных категорий) были проложены в лесном массиве района Западная поляна.
По итогам гонок места распределились следующим образом.
10 километров, женщины:
1 место - Екатерина Кузнецова;
2 место - Александра Безина;
3 место - Арина Егорушкина.
10 километров, мужчины:
1 место - Дмитрий Седов;
2 место - Александр Мозин;
3 место - Виталий Трифинюк.
5 километров, девушки:
1 место - Владислава Медкова;
2 место - Карина Сергеева;
3место - Анна Мигунова.
5 километров, юноши:
1 место - Дмитрий Приходько;
2 место - Данила Романихин;
3 место - Никита Гуськов.
В Пензе участниками гонки стали более трех с половиной тысяч горожан, всего по области лыжню покорили более четырех с половиной тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU