2020-02-09T14:09:53+03:00
Спорт

Мэр Саранска Петр Тултаев: «Сегодня мы все победители»

Вчера город присоединился к акции «Лыжня России»
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Администрации г.о. СаранскФОТО: Пресс-служба Администрации г.о. Саранск
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Участие в XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке приняли более двух тысяч человек. Перед стартом к ним обратился мэр Саранска Петр Тултаев:

- Сегодня мы все победители. Мы стали с дивана, отвлеклись от компьютеров и пришли сюда, отдохнуть, набраться доброго настроения. Самая главная победа для каждого из нас сегодня - это все-таки победа над собой, ведь каждый приложил усилия, чтобы заставить себя двигаться. Всем участникам гонки желаю хорошего настроения. И ни в коем случае не огорчаться, если вдруг вы не окажетесь победителем. Удачных всем стартов и побед: сегодня, завтра и всегда!

После этого Петр Тултаев лично принял участие в одном из забегов «Лыжни России». Во время проведения мероприятия работало четыре полевые кухни, где каждый желающий мог не только погреться горячим чаем, но и полакомиться вкусной кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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