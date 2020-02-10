2020-02-10T10:53:51+03:00
Наука

Компания «СтанкоМашСтрой» приняла участие в мероприятии, посвященном Дню российской науки

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07 февраля компания «СтанкоМашСтрой» приняла участие в мероприятии, посвященном Дню российской науки, которое тожественно прошло в областном драматическом театре. В фойе была организована выставка достижений региона, на которой были представлены научные разработки пензенских вузов и ведущих промышленных предприятий. Яркий стенд компании «СтанкоМашСтрой», рассказывающий о достижениях за последние годы, о выпускаемом сегодня оборудовании, посетили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и ректор ПГУ Александр Гуляков.

В ходе торжественной церемонии заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов был удостоен грамоты Главы города Пензы. Сегодня предприятие является одним из крупнейших производителей металлообрабатывающего оборудования, лидером станкостроительной отрасли страны. Компания намерена и дальше развивать производство и расширять линейку оборудования под брендом «Сделано в Пензе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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