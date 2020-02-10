2020-02-10T10:44:54+03:00
Происшествия

Оформили кредит на доверчивого жителя Заречного

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту кражи 307 тыс. рублей с банковского счёта
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В полицию Заречного обратился с заявлением о краже 64-летний гражданин. Он сообщил, что неизвестные лица предложили дополнительный заработок путём участия в биржевых торгах. Для выполнения операций предложили установить на компьютер программу. Заявитель не знал, что она используется для удаленного доступа к компьютеру.

Впоследствии оказалось, что злоумышленники, воспользовавшись доступом к компьютеру гражданина, от его имени оформили кредит в размере 307 тыс. рублей. Эти деньги впоследствии были переведены на различные счета, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензы напоминает: ни в коем случае не устанавливайте на свой компьютер, смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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