2020-02-09T13:39:48+03:00
Спорт

Руководитель китайского хоккейного клуба «ОРДЖИ» поблагодарил Ивана Белозерцева

Письмо в адрес губернатора Пензенской области направил президент ХК Хуан И Цзюнь
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В послании, в частности, говорится:

«Руководство и игроки хоккейного клуба «ОРДЖИ» (г. Пекин) выражают Вам искреннюю благодарность за организацию и проведение хоккейных матчей китайских команд в рамках чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» сезона 2019/2020 в городе Пензе, вследствие сложной эпидемиологической ситуации сложившейся на территории Китайской Народной Республики.

Особенно, хотим отметить четкую и слаженную работу, внимательное отношение администрации и всех служб СЗК «Дизель-Арена» по созданию комфортных условий для тренировочного процесса и проведению календарный матчей Чемпиона ВХЛ.

Мы знаем, что Вы сами играете в хоккей, поэтому желаем Вам заброшенных шайб и новых спортивных побед в 2020 году!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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