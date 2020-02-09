2020-02-09T13:28:59+03:00
Происшествия

В Пензенской области предстал перед судом пастух, убивший напарника

Приговор в законную силу не вступил
Анна ЧЕРНАЯ
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39-летний житель села Беково Сергей Р. предстал перед судом за убийство 33-летнего знакомого. По данным следствия, преступление произошло в октябре прошлого года.

В судебном заседании Р. свою вину признал из-за чего произошла ссора вспомнить не смог, так как был сильно пьян.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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