В Пензенской области предстал перед судом пастух, убивший напарника

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:28:59+03:00

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39-летний житель села Беково Сергей Р. предстал перед судом за убийство 33-летнего знакомого. По данным следствия, преступление произошло в октябре прошлого года.

В судебном заседании Р. свою вину признал из-за чего произошла ссора вспомнить не смог, так как был сильно пьян.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU