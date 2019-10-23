В Сердобском районе пастух убил знакомого, желая наказать его за удар по лицу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-23T12:40:17+03:00

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Вечером 16 октября в окрестностях села Дубасово Сердобского района произошел конфликт между двумя пастухами фермерского хозяйства, 33 и 39 лет. Мужчины после рабочего дня распивали спиртное в сторожке. Вспыхнула ссора, во время которой младший участник конфликта ударил старшего по лицу.

Тот вышел из сторожки, но уже через пару минут вернулся обратно, движимый желанием наказать знакомого за это. В руках злоумышленника оказался нож, которым он и нанес несколько ударов в шею лежащего на кровати мужчины. После этого гражданин лег спать.

Утром, не сумев разбудить товарища, 39-летний работник фермы связался с начальством и рассказал им о случившемся. Руководство хозяйства вызвало полицию, которые задержали подозреваемого в убийстве.

По данным СУ СК по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU