2019-10-23T12:40:17+03:00
Происшествия

В Сердобском районе пастух убил знакомого, желая наказать его за удар по лицу

После убийства мужчина хладнокровно лег спать
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 16 октября в окрестностях села Дубасово Сердобского района произошел конфликт между двумя пастухами фермерского хозяйства, 33 и 39 лет. Мужчины после рабочего дня распивали спиртное в сторожке. Вспыхнула ссора, во время которой младший участник конфликта ударил старшего по лицу.

Тот вышел из сторожки, но уже через пару минут вернулся обратно, движимый желанием наказать знакомого за это. В руках злоумышленника оказался нож, которым он и нанес несколько ударов в шею лежащего на кровати мужчины. После этого гражданин лег спать.

Утром, не сумев разбудить товарища, 39-летний работник фермы связался с начальством и рассказал им о случившемся. Руководство хозяйства вызвало полицию, которые задержали подозреваемого в убийстве.

По данным СУ СК по Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске мужчина убил дочь сожительницы
В субботу в Саранске изменится схема движения
Жительница Кузнецка отдала мошеннику более 400 тысяч рублей
В Колышлейскую больницу поступил современный цифровой маммограф
Жительнице Саранска Пелагее Каргиной исполнилось 100 лет
В Пензе пройдет Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
В Пензенской области открыли новую птицефабрику
В Лямбирском районе Мордовии появится музей офтальмолога Владимира Филатова
Пензенец отказался оплачивать счет после хорошего отдыха в клубе
Детям Пензенской области рассказывают о подвигах предков
В Пензе к празднику - диктант
Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за убийство 24-летней девушки
В субботу в Саранске пройдут продовольственные ярмарки
В Бессоновской больнице может появиться педиатрический кабинет
Пензенским театралам расскажут о роли Мейерхольда в развитии кино
Жителям Саранска сделают перерасчет из-за ржавой воды
Пензенская область налаживает гуманитарное сотрудничество с Финляндией
В Пензе облагородят территорию возле бывшего Дома офицеров
В Мордовии осудили 26-летнюю девушку, зарезавшую сожителя
Завтра в Пензе пройдет региональный турнир по робототехнике
В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1991 года рождения
Генералу Пуркаеву из Мордовии - 125
Рабочая встреча Виталия Мутко и Ивана Белозерцева