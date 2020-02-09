Две жительницы Пензы лишились пяти миллионов рублей в надежде получить доход от операций с криптовалютой

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:19:21+03:00

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В социальной сети «Одноклассники» 38-летняя женщина обнаружила объявление о возможности заработка путём вложения денежных средств в криптовалюту. Она перешла по ссылке на сайт и заполнила заявку. Вскоре ей позвонил неизвестный, который представился менеджером, и предложил свою помощь в создании личного кабинета и пополнении его счёта.

В течение следующих десяти дней женщина перевела на расчётный счёт, который ей сообщил неизвестный, 2 млн. 555 тыс. рублей. Впоследствии она пыталась найти возможность вывести эти деньги из своего личного кабинета на сайте или обналичить, однако сделать этого не смогла.

В аналогичной ситуации оказалась 73-летняя жительница Пензы, которая увидела в интернете подобное объявление летом 2019 года. После того, как она посетила сайт и оставила заявку на участие в финансовом проекте, то по инструкциям незнакомца в течение двух месяцев перечислила на банковский счёт 2 млн. 495 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

Полиция Пензенской области напоминает: если вам обещают доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или путём вложения в криптовалюту, помните - так действуют мошенники! Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. И главное правило: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам!

ИСТОЧНИК KP.RU