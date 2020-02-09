2020-02-09T13:19:21+03:00
Происшествия

Две жительницы Пензы лишились пяти миллионов рублей в надежде получить доход от операций с криптовалютой

Полиция Пензенской области предупреждает о новом способе мошенничества
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В социальной сети «Одноклассники» 38-летняя женщина обнаружила объявление о возможности заработка путём вложения денежных средств в криптовалюту. Она перешла по ссылке на сайт и заполнила заявку. Вскоре ей позвонил неизвестный, который представился менеджером, и предложил свою помощь в создании личного кабинета и пополнении его счёта.

В течение следующих десяти дней женщина перевела на расчётный счёт, который ей сообщил неизвестный, 2 млн. 555 тыс. рублей. Впоследствии она пыталась найти возможность вывести эти деньги из своего личного кабинета на сайте или обналичить, однако сделать этого не смогла.

В аналогичной ситуации оказалась 73-летняя жительница Пензы, которая увидела в интернете подобное объявление летом 2019 года. После того, как она посетила сайт и оставила заявку на участие в финансовом проекте, то по инструкциям незнакомца в течение двух месяцев перечислила на банковский счёт 2 млн. 495 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

Полиция Пензенской области напоминает: если вам обещают доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или путём вложения в криптовалюту, помните - так действуют мошенники! Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. И главное правило: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Мордовии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в августе прошлого года
Руководитель китайского хоккейного клуба «ОРДЖИ» поблагодарил Ивана Белозерцева
В Пензенской области предстал перед судом пастух, убивший напарника
Две жительницы Пензы лишились пяти миллионов рублей в надежде получить доход от операций с криптовалютой
Главная задача – повышение уровня образования в обычных школах Мордовии
Глава администрации Пензы проверил благоустройство частного сектора
30-летний пензенец украл золотые украшения у сожительницы
Стволы и патроны сдать
Сергей Зайцев: «В Пензенской области представители власти выполняют свои обязательства»
Жительница Бессоновского района попалась на удочку лжеследователя
В Пензе на время отключат несколько светофоров
В Мордовии вынесен приговор мошенникам в сфере страхования
В Пензе молодые ученые презентовали свои разработки
О службе полицейских Пензенской области - из первых уст
В Пензе отметили День российской науки
Житель Саранска, убивший соседа, предстанет перед судом
Пензенская школа-интернат № 1 полностью закрыта на карантин
В Белинском районе на пожаре погиб мужчина
В Саранске кража детской коляски попала в объектив камеры наблюдения
Пензенцев приглашают на «День зимних видов спорта»
Глава пензенского Управления МВД провел прием граждан