2020-02-09T08:46:23+03:00
Общество

Глава администрации Пензы проверил благоустройство частного сектора

В субботу, 8 февраля, Андрей Лузгин посетил улицу Подольскую - местные жители выразили недовольство в связи с образовавшейся колейностью на проезжей части
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Вместе с градоначальником на место выехали глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, начальник Управления ЖКХ города Александр Утин, директор Департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Оценив состояние дороги, глава исполнительной власти Пензу поручил отгрейдеровать дорогу, убрать снежные отвалы и расширить проезжую часть для удобства пешеходов. А также провести обработку участка противогололедными материалами.

Зимой в рамках контракта за содержание данного участка, очистку дорог от снега отвечает администрация Первомайского района. Она благоустраивает 270 улиц третьей категории. Из этого списка несколько улиц имеют продольный уклон, из-за которого возникают сложности с уборкой дорог.

Для дальнейшей организации работ по благоустройству будет рассматриваться возможность передачи данного объекта улично-дорожной сети в МУП «Пензадормост».

Также в ходе выезда Андрей Лузгин обсудил с жителями и председателем уличного комитета вопросы, связанные с наружным освещением и ремонтом дорог в микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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