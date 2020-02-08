В Пензе на время отключат несколько светофоров
Участников дородного движения просят быть внимательнее
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В связи с проведением плановых ремонтных работ ЗАО «Пензенская горэлектросеть» следующие светофоры будут отключены от электроснабжения:
ул. Измайлова - ул. Антонова – 10 февраля с 09:00 до 16:00
ул. Терновского - ул. Токарная – 11 февраля с 13:30 до 15:00
ул. Терновского - ул. Мебельная - 11 февраля с 13:30 до 15:00
ул. Злобина - УВД – 11 февраля с 09:00 до 12:00
ул. Гагарина - ул. Лазо – 11 февраля с 09:00 до 13:00
ул. ИТР - Детский сад № 8 - 11 февраля с 09:00 до 13:00
ИСТОЧНИК KP.RU