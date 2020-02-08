В Пензе молодые ученые презентовали свои разработки

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:52:51+03:00

В преддверии Дня российской науки на базе ООО «СтанкоМашСтрой» состоялось очередное заседание Совета главных инженеров

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Наряду с главными инженерами и техническими директорами более тридцати промышленных предприятий в заседании приняли участие представители минпрома Пензенской области, Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда, вузов.

Собравшиеся ознакомились с оборудованием, выпускаемым компанией ООО «СтанкМашСтрой», технологическими процессами и организацией производства. Руководство предприятия рассказало о перспективах развития завода и расширении сотрудничества в рамках локализации производства комплектующих.

В рамках заседания свои разработки презентовали молодые ученые. Как отмечают разработчики, эти проекты могут быть взяты на вооружение промпредприятиями и в перспективе будут полезны в производстве.

Студент 2-го курса ПГУ специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» Илья Черепенников рассказал о разработке привода подающего устройства станочного приспособления на основе электромагнитного ускорителя. Также свою разработку презентовал инженер-программист АО «НПП «Рубин» Роман Рябчиков. Представленный им проект - система уличного освещения на основе беспроводной передачи информации через световой поток - вызвала бурное обсуждение участников круглого стола.

Особое внимание в рамках встречи было уделено реализации в регионе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

За многолетний добросовестный труд активные участники работы в Совете были отмечены благодарностями Министерства промышленности Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU