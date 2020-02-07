2020-02-07T18:41:15+03:00
Наука

В Пензе отметили День российской науки

Представителей сообщества поздравил председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Перед началом торжественной части почетные гости познакомились с выставкой разработок и результатов научных исследований, проводимых на базе вузов и предприятий Пензы. После этого представители исполнительной и законодательной власти приняли участие в церемонии награждения «Ученый года – 2019».

- Именно научная мысль является двигателем технического прогресса и кардинально меняет качество нашей жизни. От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно благодарю ученых за самоотверженный, созидательный труд и преданность своему делу. Уверен, что связь поколений, времен и научных традиций будет продолжаться и в будущем. У нас растет перспективная молодежь, которой предстоит совершать новые открытия и трудиться на благо нашего Отечества, - сказал Валерий Лидин.

Организатором праздничного мероприятия выступил Пензенский государственный университет, который возглавляет депутат регионального парламента Александр Гуляков. В высшем учебном заведении сегодня обучается более 22 тысяч студентов из 47 стран мира, сформирован опытный профессорско-преподавательский состав и существует достойная материально-техническая база. В ПГУ работают 195 докторов наук, профессоров, 918 кандидатов наук, доцентов, открыты 10 диссертационных советов по 25 специальностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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