2020-02-07T14:28:11+03:00
Общество

Пензенским ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали

Торжественное награждение состоялось вчера в Центре культуры и досуга города
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.

К собравшимся обратились глава города Владимир Мутовкин и заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков. В приветственном слове Сергей Владимирович отметил, что даже самым молодым участникам войны сегодня уже более 90 лет:

- Годы идут, поэтому нам очень дорого, что здесь присутствуют люди, которые ковали Победу и помнят те дни. Мы ценим подвиги советских солдат и трудовой подвиг тех, кто работал в тылу, и все мы в огромном долгу перед вами.

Напомним, что юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг» была учреждена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в ознаменование 75-летия Великой Победы в дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

Вчера награду получили 20 ветеранов со всех районов города Пензы. Всего на территории областного центра памятной медалью будут награждены 3600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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