Пензенским ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали
Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.
К собравшимся обратились глава города Владимир Мутовкин и заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков. В приветственном слове Сергей Владимирович отметил, что даже самым молодым участникам войны сегодня уже более 90 лет:
- Годы идут, поэтому нам очень дорого, что здесь присутствуют люди, которые ковали Победу и помнят те дни. Мы ценим подвиги советских солдат и трудовой подвиг тех, кто работал в тылу, и все мы в огромном долгу перед вами.
Напомним, что юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг» была учреждена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в ознаменование 75-летия Великой Победы в дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.
Вчера награду получили 20 ветеранов со всех районов города Пензы. Всего на территории областного центра памятной медалью будут награждены 3600 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU