2020-02-06T16:05:01+03:00
Общество

Завтра в Пензе назовут имена лучших ученых

Торжества приурочены ко Дню российской науки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра в Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского состоится награждение победителей регионального конкурса, проводимого по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Также почестей удостоятся и те, кто достиг особо значимых результатов в науке в прошлом году. Представители вузов и предприятий области получат заслуженные награды и денежные премии.

Перед началом мероприятия откроется выставка научных достижений региона, на которой свои разработки представят вузы и ведущие промышленные предприятий Пензенской области. Лучшие ученые будут награждены в нескольких номинациях: «Ученый года» (по областям знаний: технические науки, естественные науки, гуманитарные науки и общественные науки), «Лучший молодой ученый» (доктор наук, кандидат наук).

В рамках церемонии будут награждены победители конкурса «Инженер года», а также представители предприятий в номинации «Лучший специалист в области НИОКТР».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саранский водитель сбил двух девочек и скрылся с места ДТП
Иван Белозерцев провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ
Завтра в Пензе назовут имена лучших ученых
В Саранске водитель «Газели» наехал на 80-летнюю женщину
Откаты при заключении и исполнении Госконтрактов
В 2019 году 385 жительниц Пензенской области отказались от абортов
Побег из ада 8 февраля 1945 года
В Пензе наледь с крыши упала на голову прохожей
Продвижение инициатив Республики на федеральном уровне
Пензенские полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»
В Пензе по поручению губернатора проверили столовую школы № 59
Пензенские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве ПФО по киокусинкай
В Саранске вандал за ночь повредил шесть автомобилей
Пензенцы смогут увидеть городской зоопарк изнутри
В Рузаевском районе Мордовии нашли тело без вести пропавшего мужчины
Пензенская прокуратура помогла восстановить двух незаконно отчисленных студентов
В ДТП на трассе в Мордовии пострадали девушка и парень