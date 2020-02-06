Завтра в Пензе назовут имена лучших ученых

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:05:01+03:00

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Завтра в Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского состоится награждение победителей регионального конкурса, проводимого по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Также почестей удостоятся и те, кто достиг особо значимых результатов в науке в прошлом году. Представители вузов и предприятий области получат заслуженные награды и денежные премии.

Перед началом мероприятия откроется выставка научных достижений региона, на которой свои разработки представят вузы и ведущие промышленные предприятий Пензенской области. Лучшие ученые будут награждены в нескольких номинациях: «Ученый года» (по областям знаний: технические науки, естественные науки, гуманитарные науки и общественные науки), «Лучший молодой ученый» (доктор наук, кандидат наук).

В рамках церемонии будут награждены победители конкурса «Инженер года», а также представители предприятий в номинации «Лучший специалист в области НИОКТР».

ИСТОЧНИК KP.RU