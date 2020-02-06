В 2019 году 385 жительниц Пензенской области отказались от абортов
В прошлом году, после общения с медицинскими работниками, психологами и представителями районных администраций, оказывающими помощь будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 385 жительниц Пензенской области отказались прерывать беременность и встали на учет в женские консультации.
- За прошлый год уже родились 257 детей. И это имеет огромное значение, - прокомментировал Иван Белозерцев.
С 2015 года число женщин, решивших после посещения медико-социальных кабинетов сохранять беременность, выросло до 20%. При женских консультациях функционируют «Школы материнства», где идет подготовка будущих мам к беременности, родам и уходу за младенцем.
Губернатор потребовал от руководителей муниципальных образований Пензенской области довести до каждой будущей мамы информацию о положенных ей мерах социальной поддержки, а также помочь в их оформлении.
ИСТОЧНИК KP.RU