В 2019 году 385 жительниц Пензенской области отказались от абортов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:49:29+03:00

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В прошлом году, после общения с медицинскими работниками, психологами и представителями районных администраций, оказывающими помощь будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 385 жительниц Пензенской области отказались прерывать беременность и встали на учет в женские консультации.

- За прошлый год уже родились 257 детей. И это имеет огромное значение, - прокомментировал Иван Белозерцев.

С 2015 года число женщин, решивших после посещения медико-социальных кабинетов сохранять беременность, выросло до 20%. При женских консультациях функционируют «Школы материнства», где идет подготовка будущих мам к беременности, родам и уходу за младенцем.

Губернатор потребовал от руководителей муниципальных образований Пензенской области довести до каждой будущей мамы информацию о положенных ей мерах социальной поддержки, а также помочь в их оформлении.

ИСТОЧНИК KP.RU