2020-02-06T08:51:39+03:00
Общество

Продвижение инициатив Республики на федеральном уровне

Глава Мордовии Владимир Волков 5 февраля провел рабочую встречу с сенатором от Республики Мордовия, первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергеем Кисляком
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Фото: Пресс-служба Главы МордовииФото: Пресс-служба Главы Мордовии
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Обсуждались вопросы социально-экономического развития Мордовии, взаимодействия Правительства республики и членов Совета Федерации от региона с федеральной властью, а также направления совместной работы по продвижению инициатив региона на федеральном уровне, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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