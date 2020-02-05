Пензенские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве ПФО по киокусинкай

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:04:53+03:00

Соревнования проходили с 31 января по 1 февраля в Саранске

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Завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа по киокусинкай среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. Спортсмены соревновались в группе дисциплин «Кёкусин», раздел - «Кумитэ».За победу боролись 223 спортсмена из 10 регионов Российской Федерации (Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская области и Республики Башкортостан, Мордовия, Чувашская и Удмуртия).

Пензенский спортивный клуб «ЭДО» представляли 34 спортсмена. Наибольшего успеха добился Давид Шагинян на чемпионате ПФО в весовой категории до 80 кг. Первые два боя он уверенно выиграл у спортсменов Кировской области Кирилла Леденцова и Нижегородской области Вадима Трапезникова. В финальном бою Давид встретился с бойцом из Нижегородской области Андреем Кизовым.

Результаты пензенских спортсменов на чемпионате ПФО:

Мужчины в весовой категории «до 80 кг»: 1 место - Давид Шагинян

Мужчины в весовой категории «свыше 80 кг»: 2 место - Никита Безматерных

Результаты пензенских спортсменов СК «ЭДО» на первенстве ПФО:

Юниоры 16-17 лет в весовой категории «до 60 кг»: 2 место - Вадим Дергунов.

Юноши 14-15 лет в весовой категории «до 45 кг»: 3 место - Андрей Родькин.

Юноши 14-15 лет в весовой категории «свыше 65 кг»: 3 место - Кирилл Гладков.

Юноши и девушки 12-13 лет в весовой категории «свыше 55 кг»: 3 место - Проскуриков Станислав.

Юноши и девушки 12-13 лет в весовой категории «до 55 кг»: 2 место - Елизавета Нажметдинова.

Спортсмен Давид Шагинян был удостоен специального приза «За волю к победе».

ИСТОЧНИК KP.RU