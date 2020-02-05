Пензенские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве ПФО по киокусинкай
Завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа по киокусинкай среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. Спортсмены соревновались в группе дисциплин «Кёкусин», раздел - «Кумитэ».За победу боролись 223 спортсмена из 10 регионов Российской Федерации (Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская области и Республики Башкортостан, Мордовия, Чувашская и Удмуртия).
Пензенский спортивный клуб «ЭДО» представляли 34 спортсмена. Наибольшего успеха добился Давид Шагинян на чемпионате ПФО в весовой категории до 80 кг. Первые два боя он уверенно выиграл у спортсменов Кировской области Кирилла Леденцова и Нижегородской области Вадима Трапезникова. В финальном бою Давид встретился с бойцом из Нижегородской области Андреем Кизовым.
Результаты пензенских спортсменов на чемпионате ПФО:
Мужчины в весовой категории «до 80 кг»: 1 место - Давид Шагинян
Мужчины в весовой категории «свыше 80 кг»: 2 место - Никита Безматерных
Результаты пензенских спортсменов СК «ЭДО» на первенстве ПФО:
Юниоры 16-17 лет в весовой категории «до 60 кг»: 2 место - Вадим Дергунов.
Юноши 14-15 лет в весовой категории «до 45 кг»: 3 место - Андрей Родькин.
Юноши 14-15 лет в весовой категории «свыше 65 кг»: 3 место - Кирилл Гладков.
Юноши и девушки 12-13 лет в весовой категории «свыше 55 кг»: 3 место - Проскуриков Станислав.
Юноши и девушки 12-13 лет в весовой категории «до 55 кг»: 2 место - Елизавета Нажметдинова.
Спортсмен Давид Шагинян был удостоен специального приза «За волю к победе».
ИСТОЧНИК KP.RU